نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من الاتحاد الإسباني بشأن طلب ريال مدريد تأجيل مباراته أمام أوساسونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على الطلب الرسمي المُقدم من نادي ريال مدريد بشأن تأجيل مباراته الافتتاحية في الدوري الإسباني أمام أوساسونا، والمقررة ضمن الجولة الأولى من موسم 2025-2026، وذلك في أعقاب مشاركة الفريق الملكي في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة.

قرار عاجل من الاتحاد الإسباني بشأن طلب ريال مدريد

وكان ريال مدريد قد طلب تأجيل اللقاء لمدة أسبوع، نظرًا للإرهاق الذي أصاب الفريق بعد العودة المتأخرة من المشاركة في المونديال، والذي خرج منه الفريق من الدور نصف النهائي عقب خسارته القاسية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة (4-0).

وفي تصريحات خاصة لصحيفة "آس" الإسبانية، أكد لوزان أن الاتحاد تعامل مع الطلب بكل جدية، وتمت إحالته مباشرة إلى الجهة المختصة للفصل فيه. وقال: "قمنا بتحويل طلب ريال مدريد إلى قاضي المسابقات، وطلبنا في الوقت نفسه من جميع الأطراف المعنية، وهي نادي ريال مدريد، ونادي أوساسونا، ورابطة الليجا، واتحاد اللاعبين، أن يقدموا ملاحظاتهم وردودهم بشأن هذا المقترح، حتى يُتخذ القرار بناءً على رؤية متكاملة".

وشدد لوزان على أن القرار النهائي ليس من اختصاص الاتحاد مباشرة، بل يُعد من مهام القاضي الرياضي المختص. وأضاف: "هناك مسار إداري واضح لكل طلب، ونحن نحترم الإجراءات المؤسسية والقانونية. القرار النهائي الآن في يد القاضي، وهو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ ما تراه مناسبًا بناءً على القوانين والمعطيات المقدمة".