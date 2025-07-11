نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي يقترب من النصر السعودي.. والأهلي يتمسك بشروطه المالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الصحفي السعودي محمد العميري مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن نادي النصر السعودي بات قريبًا جدًا من حسم صفقة التعاقد مع وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي المصري.

وسام أبو علي يقترب من النصر السعودي

وكتب العميري: "وسام أبو علي نصراوي حسب الحقيقة.. اقترب كثيرًا من التوقيع مع النصر، ويُعد من أبرز اللاعبين العرب والمهاجمين المؤثرين في الأهلي المصري".

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء ترفض الضغوط التي يمارسها المهاجم الفلسطيني من أجل تسهيل رحيله في الميركاتو الصيفي، مشددة على التمسك الكامل بشروطها المالية في حال الموافقة على بيع اللاعب.

وتطالب إدارة الأهلي بالحصول على 10 ملايين دولار كقيمة أساسية للصفقة، إضافة إلى 1.5 مليون دولار كامتيازات مالية مشروطة، تشمل عدد مشاركات اللاعب، وعدد الأهداف التي يسجلها، والألقاب التي يحققها مع فريقه الجديد، إلى جانب 20% من قيمة إعادة بيعه مستقبلًا.

وعلى الرغم من اهتمام نادي الريان القطري بضم اللاعب، فإن المفاوضات تعثرت بسبب ما وصفه مسؤولو النادي القطري بـ "المطالب المالية المبالغ فيها"، حيث توقف العرض القطري عند 8.5 مليون دولار بالإضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى، دون تلبية الشروط التي حددها الأهلي.

في غضون ذلك، أجرى وكيل أعمال وسام أبو علي اتصالات مباشرة بمسؤولي الأهلي، في محاولة لحلحلة الأزمة والتوصل إلى صيغة توافقية، مشيرًا إلى أن العرض القطري يُعد مناسبًا بالنظر إلى القيمة التي دُفعت سابقًا في ضم اللاعب.

وتبقى الأيام القليلة القادمة حاسمة في مصير اللاعب، سواء بالانتقال إلى أحد الأندية الخليجية المهتمة، وعلى رأسها النصر السعودي، أو بالاستمرار داخل أسوار القلعة الحمراء وفقًا لشروط الأهلي.