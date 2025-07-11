نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق يحيى ينتقد ضغوط وسام أبو علي على الأهلي: "اللاعب لازم يحترم النادي اللي صنع نجوميته" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، انتقادات حادة لتصرفات المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، بعد تردد أنباء عن سعيه للضغط على إدارة القلعة الحمراء من أجل السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

طارق يحيى ينتقد ضغوط وسام أبو علي على الأهلي

وقال يحيى، في تصريحات عبر قناة «MBC مصر»، إن من حق أي لاعب التفكير في مستقبله واختيار الوجهة التي يراها مناسبة لمسيرته، لكن في المقابل، من حق النادي أيضًا اتخاذ القرار الذي يخدم مصالحه. وأضاف: "محاولات الضغط على الإدارة أمر غير معتاد في الكرة المصرية، وخصوصًا مع أندية كبرى مثل الأهلي التي تتمتع بإدارة قوية وواضحة".

وتابع يحيى: "لا أحد ينكر أن الأهلي كان له دور كبير في صُنع اسم وسام أبو علي ومنحه شعبية واسعة، وبالتالي يجب على اللاعب أن يُظهر الاحترام الكافي لتلك المسيرة، وإذا أراد الرحيل فعليه أن يجلب العرض المالي الذي يرضي النادي. وإذا لم يتمكن، فالأفضل أن يواصل مشواره مع الفريق".

وأشار نجم الزمالك السابق إلى موقف مماثل وقع في القلعة البيضاء، قائلًا: "الزمالك رفض عرضًا بقيمة 6 ملايين يورو لزيزو منذ عام ونصف، رغم أن العرض كان مغريًا جدًا، لكن الإدارة تمسكت ببقائه لأنه عنصر مهم في الفريق. الأمر ذاته ينطبق على وسام، حتى إذا كان العرض كبيرًا، من حق الإدارة أن ترفض إذا رأت أن اللاعب جزء من خططها".

وختم طارق يحيى تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التعامل مع الموقف بحكمة من الطرفين، قائلًا: "الآن أصبح وسام لاعبًا له مكانة وأنياب هجومية واضحة، وبالتالي يجب أن تُدار الأمور بينه وبين الإدارة بذكاء ومرونة، حفاظًا على استقرار الفريق ومكانة اللاعب".