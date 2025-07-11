نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها ضحايا البرازيل وسقوط مدريد.. تعرف على مشوار الكبار قبل نهائي المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في تمام الساعة العاشرة من مساء الأحد المقبل الموافق الثالث عشر من شهر يوليو الجاري، المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية، والتي يتقابل فيها فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي.

ويحتضن ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك الأمريكية مباراة نهائي كأس العالم للأندية في نسختها الجارية، حيث أقيمت البطولة في النسخة الجارية بمشاركة 32 فريقا من مختلف قارات العالم.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» مشوار طرفي المباراة النهائية خلال البطولة كلا من باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره تشيلسي الإنجليزي.

أولا.. مشوار فريق تشيلسي في البطولة

دور المجموعات

تشيلسي 2 ضد لوس أنجلوس الأمريكي 0

فلامينجو البرازيلي 3 ضد تشيلسي 1

الترجي التونسي 0 ضد تشيلسي 3

دور الـ 16

بنفيكا البرتغالي 1 ضد تشيلسي 4

دور الثمانية

بالميراس البرازيلي 1 ضد تشيلسي 2

الدور نصف النهائي

فلومنينيسي البرازيلي 0 ضد تشيلسي 2

ثانيًا.. مشوار فريق باريس سان جيرمان في البطولة

دور المجموعات

باريس سان جيرمان 4 ضد اتلتيكو مدريد الإسباني 0

باريس 0 ضد بوتافوجو البرازيلي 1

سوندرز الأمريكي 0 ضد باريس 2

دور الـ 16

باريس سان جيرمان 4 إنتر ميامي الأمريكي 0

دور الثمانية

باريس 2 ضد بايرن ميونيخ الألماني 0

الدور نصف النهائي

باريس 4 ضد ريال مدريد 0

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات أم بي سي مصر وقناة أم بي سي أكشن، كما ستنقل عبر منصة «Dazn» الأمريكية.