فيريرا يتحفظ على البنية التحتية داخل الزمالك ويطالب بتطوير عاجل

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور أن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، أبدى تحفظه على بعض الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية داخل النادي، وذلك بعد أيام قليلة من توليه المهمة الفنية للفريق الأول.

فيريرا يتحفظ على البنية التحتية داخل الزمالك

وأوضح الغندور، خلال برنامجه «ستاد المحور»، أن فيريرا أبدى عددًا من الملاحظات حول المرافق المخصصة للعمل اليومي، حيث أبدى عدم رضاه عن مستوى ملاعب التدريبات، وقاعات المحاضرات الفنية، وغرف الملابس، مطالبًا بضرورة إجراء تطويرات عاجلة لضمان توفير بيئة احترافية تُسهم في تنفيذ أفكاره التدريبية وخططه التكتيكية على أكمل وجه.

وأشار المدير الفني، حسب الغندور، إلى أن توفير بيئة تدريبية مثالية يعد أحد مفاتيح النجاح الأساسية، مؤكدًا أن الاهتمام بالبنية التحتية لا يقل أهمية عن تدعيم الفريق بصفقات جديدة، خاصة وأنه يسعى لفرض نظام انضباط صارم وتطبيق أسلوب لعب مغاير خلال الموسم المقبل.

وفي المقابل، أكد الغندور أن إدارة الزمالك تفاعلت سريعًا مع مطالب المدرب البلجيكي، ووعدت بتنفيذها في أقرب وقت ممكن. كما بدأت بالفعل التحركات داخل النادي لتجهيز الملاعب وتنظيم بعض المرافق الحيوية، في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين بيئة العمل داخل الفريق الأول وتوفير كل سبل النجاح الفني والإداري مع انطلاق الموسم الجديد.