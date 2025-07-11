نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع ثلاثي في الزمالك لوضع اللائحة الجديدة.. مكافآت مشروطة بالبطولات وخصومات في حالة الإخفاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي جمال الغندور، أن نادي الزمالك قطع خطوة مهمة نحو إعادة الانضباط والاحترافية داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد عقد جلسة ثلاثية جمعت بين عبد الناصر محمد، مدير الكرة، وجون إدوارد، المدير الرياضي، إلى جانب المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، وذلك للاتفاق على تفاصيل اللائحة الداخلية للفريق خلال الموسم الجديد.

اجتماع ثلاثي في الزمالك لوضع اللائحة الجديدة

وأوضح الغندور، خلال تقديمه برنامج «ستاد المحور»، أن الاجتماع أسفر عن توافق تام بين الأطراف الثلاثة بشأن بنود اللائحة، حيث تم اعتماد نظام جديد للمكافآت والعقوبات، يربط بشكل مباشر بين أداء الفريق وتحقيق البطولات من جهة، ومستحقات اللاعبين من جهة أخرى.

وأضاف أن اللائحة الجديدة تنص على صرف مكافآت مالية كبيرة في حال تتويج الفريق بالبطولات، في مقابل خصم نسبة من عقود اللاعبين حال الفشل في بلوغ الأهداف المحددة للنادي خلال الموسم، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة الانتصار وتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب.

وأشار الغندور إلى أن الإدارة الفنية والإدارية للنادي تسعى إلى ترسيخ سياسة صارمة تحفظ حقوق النادي، وتضمن في الوقت نفسه وجود حافز دائم لدى اللاعبين، خاصة مع انطلاق عهد فني جديد تحت قيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، الذي يواصل قيادة فترة الإعداد الجادة استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تُعرض اللائحة المقترحة خلال الأيام المقبلة على مجلس إدارة نادي الزمالك لاعتمادها بشكل رسمي، قبل تسليمها إلى اللاعبين لتوقيعها والالتزام بها مع بداية المنافسات.

واختتم الغندور حديثه مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط والتوازن إلى الفريق، وتهيئة المناخ المناسب لانطلاقة قوية في الموسم المقبل، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.