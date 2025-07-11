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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية أن نادي ليفربول يستعد لفتح باب المفاوضات مع آينتراخت فرانكفورت الألماني للتعاقد مع المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتي، البالغ من العمر 23 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ليفربول يستهدف ضم هوجو إيكيتي.. والرحيل المحتمل لداروين نونيز مفتاح الصفقة

وبحسب موقع GiveMeSport، فإن إدارة "الريدز" تُعجَب كثيرًا بإمكانات إيكيتي، وترى فيه خيارًا واعدًا لتعزيز الخط الأمامي، لكن إتمام الصفقة مرتبط بمغادرة المهاجم الأورغوياني داروين نونيز، الذي يُعد بيعه ضروريًا لتوفير الأموال والمساحة اللازمة في قائمة الفريق.

وكان إيكيتي قد انتقل إلى فرانكفورت قادمًا من باريس سان جيرمان، وتمكن خلال الموسم الماضي من لفت الأنظار بفضل سرعته وتحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء، ما جعله هدفًا لعدة أندية أوروبية، من بينها ليفربول.

في المقابل، يواجه داروين نونيز حالة من عدم الاستقرار مع ليفربول منذ انضمامه في صفقة كبيرة من بنفيكا، حيث لم يرقَ أداؤه إلى مستوى التوقعات، وسط تقارير تُفيد برغبة النادي في تقييم العروض المقدمة له هذا الصيف.

وتشير المصادر إلى أن ليفربول يرى في إيكيتي خيارًا اقتصاديًا وفنيًا مناسبًا ضمن مشروع إعادة تشكيل الهجوم تحت قيادة المدرب الجديد أرني سلوت، على أن يتم التفاوض بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة حال اتخاذ القرار النهائي بشأن نونيز.