نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوتنجهام فورست يتلقى رفضًا جديدًا في مفاوضات التعاقد مع ويسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض نادي برينتفورد عرضًا جديدًا من نوتنغهام فورست للتعاقد مع المهاجم الكونغولي يُوان ويسا، البالغ من العمر 28 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نوتنجهام فورست يتلقى رفضًا جديدًا في مفاوضات التعاقد مع ويسا

وبحسب صحيفة The Athletic، فإن العرض الأخير الذي تقدّم به نوتنغهام كان أقل حتى من العرض السابق الذي قُدم في يناير الماضي، والذي بلغت قيمته نحو 25 مليون جنيه إسترليني، في حين يُصر برينتفورد على تقييم اللاعب بـ50 مليون جنيه.

ويأتي هذا الرفض في ظل تمسك برينتفورد بالقيمة السوقية التي يراها عادلة بالنسبة للمهاجم الدولي، الذي يُعد عنصرًا مهمًا في تشكيلة الفريق، بعد مستوياته الجيدة في المواسم الأخيرة.

وكان ويسا قد جذب أنظار عدة أندية في الدوري الإنجليزي وخارجه، نظرًا لقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، وفعاليته الكبيرة أمام المرمى، وهو ما يجعل ناديه الحالي غير مستعد للتفريط فيه بسهولة.

حتى اللحظة، لم يتقدم نوتنغهام فورست بعرض جديد بعد الرفض الأخير، وسط تساؤلات حول مدى استعدادهم للوصول إلى الرقم الذي حدده برينتفورد لبدء التفاوض الجاد.