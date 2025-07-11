نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلاف حول عرض بايرن ميونخ لشراء لويس دياز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت أنباء من ألمانيا تؤكد تقدم بايرن ميونيخ عرضه الأولي بقيمة 52 مليون يورو لضم جناح ليفربول لويس دياز، لكن ليس هناك تأكيد رسمي من النادي الإنجليزي.

خلاف حول عرض بايرن ميونخ لشراء لويس دياز

جاء ذلك بينما يؤكد آخرون أن هذا العرض لم يصل رسميًا وأن نادي ليفربول يتمسّك ببقاء اللاعب، معتبرًا أن قيمته السوقية تتراوح بين 70-80 مليون يورو.

تقارير أخرى ترى أن بايرن على استعداد لرفع عرضه إلى 60 مليون يورو لكن إنترساها تأتي في وقت افتقر فيه ليفربول إلى نجوم هجومية، خاصة بعد رحيل بعض اللاعبين ووفاة دييغو جوتا.

من نافلة القول أنّ مستقبل دياز لا يزال غامضًا، لكن عقده يمتد حتى عام 2027 وتواصل مفاوضات التجديد يجريها النادي وجهازه ووكيله، في ظل اهتمام من السعودية وقطبي ألمانيا وإسبانيا.