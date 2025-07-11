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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أياكس أمستردام بشكل رسمي فسخ عقد لاعبه جوردان هندرسون بالتراضي، لينتهي الارتباط بين الطرفين قبل عام من موعد نهاية العقد الأصلي في يونيو 2026.

جوردان هندرسون يُنهي عقده مع أياكس قبل عام من نهايته

وجاء في البيان: "أياكس استجاب لطلب اللاعب بإنهاء عقده الحالي فورًا"، ليُفتح الباب أمام عودة القائد السابق لليفربول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تكهنات تربطه بنادي سندرلاند، رغم نفي مصادر محلية.

وكان هندرسون قد انضم إلى أياكس في يناير 2024 قادمًا من الاتفاق السعودي، وخاض 57 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا، وشارك في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وفي رسالة وداع مؤثرة، عبّر هندرسون عن امتنانه للنادي وجماهيره قائلًا: "كان شرفًا لي ارتداء قميص أياكس، وقيادة الفريق. سأظل ممتنًا لحسن الاستقبال في أمستردام، وسأوجه شكري الكامل في الوقت المناسب، خاصة بعد الأحداث المأساوية التي طالت زملائي السابقين."

يُذكر أن مستقبل هندرسون الدولي عاد للواجهة مؤخرًا بعد استدعائه من قبل توماس توخيل المدير الفني الجديد لمنتخب إنجلترا، ما قد يؤثر على وجهته المقبلة مع اقتراب مونديال 2026.

أليكس كروس، المدير الرياضي لأياكس، وصف هندرسون بأنه "قائد حقيقي داخل وخارج الملعب"، مشيدًا بتأثيره الفني والقيادي خلال فترته القصيرة في النادي.

هل نراه مجددًا في البريميرليج؟ وهل يعود إلى الجذور في سندرلاند أم يختار وجهة مفاجئة؟