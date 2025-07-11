نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس طلب إمام عاشور تعديل عقده مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مدحت شلبي عن وجود تحركات من جانب إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، لتعديل بنود عقده مع القلعة الحمراء، وذلك بعد تلقيه عروضًا قوية من عدد من الأندية الخليجية خلال الفترة الماضية.

كواليس طلب إمام عاشور تعديل عقده مع الأهلي

وقال شلبي، خلال ظهوره الإعلامي، إن وكيل إمام عاشور تقدم لإدارة الأهلي بعرض خليجي مغرٍ، جاء في أعقاب الأداء المميز الذي قدمه اللاعب مؤخرًا مع الفريق، وهو ما ساهم في رفع قيمته السوقية وتعزيز طموحاته المالية.

وأوضح شلبي أن اللاعب الدولي يرغب في الحصول على راتب يتماشى مع ما يتقاضاه الثنائي أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه"، معتبرًا نفسه أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق، ويؤمن بأحقيته في التواجد ضمن الشريحة الأعلى من حيث التقدير المالي داخل النادي.

وأضاف شلبي أن إمام عاشور لا يهدف إلى إثارة أزمات داخل صفوف الفريق، بل يسعى لاستخدام العروض الخارجية كوسيلة ضغط مشروعة لتحسين وضعه التعاقدي، خاصة بعد تألقه الملفت وتثبيت مكانته في التشكيلة الأساسية للأهلي.

واختتم شلبي تصريحاته مؤكدًا أن الثلاثي إمام عاشور، زيزو، وتريزيجيه يمثلون الصف الأول من نجوم الأهلي حاليًا، ويستحقون تقديرًا ماليًا يتناسب مع دورهم الفني الكبير وتأثيرهم الجماهيري.