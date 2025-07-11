نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يواجه أورانج وديًا في أول اختبار للمدرب البلجيكي فيريرا.. متى موعد المباراة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض أولى تجاربه الودية استعدادًا للموسم الجديد، وذلك حين يلتقي مساء اليوم الجمعة مع فريق أورانج، على ملعب الكلية الحربية، في لقاء يمثل الظهور الفني الأول للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا على رأس القيادة الفنية للفارس الأبيض.

الزمالك يواجه أورانج وديًا في أول اختبار للمدرب البلجيكي فيريرا

وتُعد مواجهة أورانج بمثابة الاختبار الأول لفيريرا، حيث يسعى خلالها للتعرف على إمكانيات لاعبيه داخل أرضية الملعب عن قرب، وتقييم العناصر المتاحة أمامه، سواء من حيث الجاهزية البدنية أو الانسجام التكتيكي، تمهيدًا لتحديد ملامح التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في الموسم المقبل، بالإضافة إلى الوقوف على الأسماء التي قد تكون على أعتاب الرحيل عن صفوف الفريق.

وكان فيريرا قد بدأ مهمته رسميًا بقيادة تدريبات الفريق منذ يوم الأحد الماضي على ملعب الكلية الحربية، مع انطلاق فترة الإعداد، حيث ركز خلال الأيام الأولى على الجوانب البدنية، في محاولة لاستعادة اللياقة البدنية للاعبين بعد انتهاء فترة الراحة السلبية.

وشهدت التدريبات محاضرات فنية متعددة من المدير الفني، تحدث خلالها عن خطته للمرحلة القادمة، وطالب اللاعبين بالتركيز الكامل والالتزام التام، مشددًا على ضرورة بذل أقصى مجهود خلال فترة التحضير للموسم.

موعد مباراة الزمالك وأورانج الودية اليوم

من المقرر أن تنطلق المباراة الودية بين الزمالك وأورانج مساء اليوم الجمعة، الموافق 11 يوليو 2025، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية استاد الكلية الحربية.