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أحمد جودة - القاهرة - في مثل هذا اليوم، 11 يوليو من عام 2014، أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا تعاقده مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني، شكّلت واحدة من أبرز صفقات العقد الماضي.

في مثل هذا اليوم قبل 11 عامًا.. برشلونة يُقدّم لويس سواريز رسميًا بعد صفقة تاريخية

وانطلقت رحلة سواريز مع البارسا وسط كثير من الجدل بعد إيقافه دوليًا، لكنه سرعان ما حوّل الانتقادات إلى إشادة، ليصبح واحدًا من أعظم المهاجمين في تاريخ النادي الكتالوني، وشريكًا أساسيًا في ثلاثي الـMSN الشهير إلى جانب ليونيل ميسي ونيمار.

وخلال ستة مواسم قضاها في "كامب نو"، خاض سواريز 284 مباراة رسمية بقميص برشلونة، سجل خلالها 198 هدفًا، وقدم 113 تمريرة حاسمة، بمعدل مساهمة تهديفية كل 77 دقيقة، وهي أرقام تُجسد حجم تأثيره الهجومي الهائل.

وتُوج سواريز مع برشلونة بـ13 لقبًا، شملت دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني 4 مرات، وكأس الملك 4 مرات، إضافة إلى السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي.