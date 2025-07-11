نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي أوروبي خالص.. ما بين معانقة التاريخ وكسر الهيمنة | خمسة أشياء منتظر حدوثها للمرة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم العالمية في كل مكان صوب ستاد ميتلايف بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث المباراة المرتقبة بين فريق تشيلسي الإنجليزي أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي كأس العالم للأندية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء الأحد المقبل، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تنقل المباراة النهائية لكأس العالم للأندية عبر قنوات أم بي سي مصر، كذلك تذاع المباراة عبر منصة «Dazn» الأمريكية.

معانقة التاريخ وكسر الهيمنة

يبحث الفريق الإنجليزي تشيلسي عن ثاني ألقابه من بطولة كأس العالم للأندية، وكذلك إيقاف قطار فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

على الجانب الآخر، يطمح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة المدرب الإسباني لويس انريكي عن معانقة أول لقب من بطولة كأس العالم للأندية.

خمسة أشياء منتظر حدوثها للمرة الأولى

ينتظر عشاق وجماهير كرة القدم حول العالم 5 أشياء تحدث للمرة الأولى في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية قبل مواجهة الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان أمام تشيلسي، وهي:

1- للمرة الأولى في تاريخه، يخوض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية.

2- للمرة الأولى في تاريخه، يقود المدير الفني الإيطالي لفريق تشيلسي إنزو ماريسكا، فريقا نحو نهائي كأس العالم للأندية.

3- للمرة الأولى يتقابل المدرب الإسباني لويس انريكي أمام فريق تشيلسي، كمديرا فنيا.

4- للمرة الأولى يتقابل إنزو ماريسكا أمام فريق باريس سان جيرمان كمدرب.

5- للمرة الأولى في تاريخ البطولة، تقام المباراة النهائية بين فريقين من قارة أوروبا، وذلك بعد مشاركة 32 فريقا في المونديال.