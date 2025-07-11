نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغييرات محتملة في وديات الأهلي بتونس.. الأحمر سيواجه هذا الفريق بدلًا من الترجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن البرنامج التحضيري للفريق الأول خلال معسكره المقام في تونس قد يشهد تعديلات على مستوى المباريات الودية، وذلك بعد اعتذار ناديي الترجي والأفريقي التونسي عن خوض لقاءات ودية أمام الفريق الأحمر.

تغييرات محتملة في وديات الأهلي بتونس

وبحسب المصدر، فإن إدارة الأهلي سارعت إلى ترتيب بدائل مناسبة، حيث تم الاتفاق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري على إقامة مباراة ودية بين الفريقين، مستفيدين من تواجد الفريق الجزائري في تونس خلال نفس الفترة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي أولى مبارياته الودية يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، ثم يواجه شباب بلوزداد يوم 25 من الشهر ذاته، على أن يُختتم البرنامج الودي بمواجهة قوية أمام النجم الساحلي التونسي يوم 28 يوليو، ضمن احتفالات النادي التونسي بمرور مائة عام على تأسيسه.

وفي سياق آخر، تدرس إدارة النادي الأهلي التراجع عن خطتها السابقة بتدعيم مركز الظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم الانتقادات التي طالت مستوى اللاعب محمد هاني، خاصة بعد أدائه في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة.

وقرر مسئولو النادي إحالة القرار النهائي بشأن التعاقد مع ظهير أيمن جديد إلى المدير الفني البرتغالي خوسيه ريبيرو، الذي سيتولى تقييم الوضع الفني والبت في إمكانية الاكتفاء بالعناصر الحالية، أو الاستمرار في مفاوضات ضم لاعب جديد لتعزيز الجبهة اليمنى خلال الموسم المقبل.