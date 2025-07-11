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أحمد جودة - القاهرة - رفض نادي ريال مدريد الإسباني عرضًا مفاجئًا بقيمة 78 مليون جنيه إسترليني تقدم به مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني، وفقًا لما أفادت به تقارير صحفية إسبانية.

ريال مدريد يرفض عرضًا ضخمًا لضم تشواميني

ويسعى مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه مع بداية عهد المدرب البرتغالي روبن أموريم، وذلك بعد موسم كارثي أنهاه الفريق في المركز الخامس عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أسوأ مركز في تاريخه بالبطولة.

ويُعد تشواميني، نجم ريال مدريد المتألق، من الأسماء المرتبطة بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي منذ فترة، خاصة بعد مساهمته في تتويج الفريق الملكي بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في عام 2024.

وبحسب الصحفي الإسباني إدواردو إيندا، فقد رفض ريال مدريد العرض المفاجئ من مانشستر يونايتد للتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

وكان الدنماركي كريستيان إريكسن قد غادر صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف بانتهاء عقده، مما دفع النادي للبحث عن بديل، ويُعد تشواميني خيارًا مثاليًا لتدعيم خط الوسط.

ومنذ انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من موناكو في عام 2022 مقابل 85.3 مليون جنيه إسترليني (بما في ذلك الإضافات)، خاض تشواميني 146 مباراة بقميص “الميرينغي”، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وعلى صعيد الانتقالات، أبرم مانشستر يونايتد ثلاثة تعاقدات حتى الآن خلال سوق الانتقالات الصيفية. حيث تعاقد مع المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا قادمًا من وولفرهامبتون مقابل 62.5 مليون جنيه إسترليني، وسيتقاضى اللاعب راتبًا أسبوعيًا قدره 200 ألف جنيه إسترليني، ليصبح رابع أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق بعد كاسيميرو، برونو فيرنانديز، ماركوس راشفورد ومايسون ماونت.

كما ضم النادي الشاب الفرنسي إنزو كانا-بييك، القادم في صفقة انتقال حر من لوهافر، إضافة إلى الموهبة الباراغويانية دييغو ليون (18 عامًا) من نادي سيرو بورتينيو.

وفي سياق متصل، يواجه مانشستر يونايتد صعوبات في التعاقد مع المهاجم بريان مبويمو، حيث رفض نادي برينتفورد عرضين وصلت قيمتهما إلى 60 مليون جنيه إسترليني، رغم رغبة اللاعب في الانتقال إلى ملعب “أولد ترافورد”.

ومن المقرر أن يعود مانشستر يونايتد إلى خوض المباريات التحضيرية للموسم الجديد يوم السبت المقبل، حين يلاقي فريق ليدز يونايتد وديًا.