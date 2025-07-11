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أحمد جودة - القاهرة - في أحد أبرز فترات الانتقالات خلال فترة ميكيل أرتيتا مع أرسنال، أثار سعي النادي للتعاقد مع الجناح الإنجليزي نوني مادويكي، لاعب تشيلسي والمُقدر سعره بـ55 مليون جنيه إسترليني، حالة من الانقسام بين جماهير “الغانرز”.

جماهير آرسنال تطالب بإيقاف صفقة مادويكي لكن أرتيتا يرى فيه القطعة الناقصة في مشروعه

ومنذ انتشار خبر التقدم بعرض رسمي لضمه، وقّع أكثر من 1000 مشجع لأرسنال عريضة إلكترونية تطالب إدارة النادي بعدم إتمام الصفقة، في خطوة تعكس القلق الجماهيري من مدى جدوى التعاقد.

لكن، بالأرقام، يبدو أن أرتيتا يرى في مادويكي عنصرًا تكتيكيًا يفتقر إليه فريقه، الذي حلّ وصيفًا في الدوري الإنجليزي لثلاثة مواسم متتالية.

ورغم اقتراب أرسنال من التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور غيوقيريس، لا تزال الحاجة قائمة لتدعيم الأجنحة، لا سيما مع معاناة الفريق في تعويض غياب بوكايو ساكا الموسم الماضي بسبب الإصابة، واضطرار النادي لجلب رحيم ستيرلينغ في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي.

وقد حاول “الغانرز” سابقًا التفاوض مع نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو) ورودريغو (ريال مدريد)، لكن المفاوضات تعثرت، فيما لا تزال المحاولات جارية مع إيزي (كريستال بالاس) ولوكمان (أتلانتا).

مادويكي، الجناح الأعسر القادر على اللعب في الجناحين، لم يحجز مكانًا أساسيًا في تشيلسي تحت قيادة إنزو ماريسكا، رغم تسجيله 7 أهداف وصناعة 3 أخرى في 27 مباراة بالدوري الموسم الماضي.

لماذا يصر أرتيتا عليه؟

يرى أرتيتا في مادويكي ميزة افتقدها الفريق مؤخرًا، وهي الجرأة في المواجهات الفردية على الأطراف، خاصة في الجهة اليسرى التي لم تكن فعّالة بما يكفي من غابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد.

انخفض عدد أهداف أرسنال من 91 في موسم 2023/2024 إلى 69 فقط في الموسم المنصرم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإصابات المتكررة للمهاجمين كاي هافرتز وغابرييل جيسوس.

لكن فلسفة أرتيتا تعتمد بشكل كبير على الانطلاقات السريعة من الأجنحة لخلق المساحات للعب العمودي عبر أوديغارد ورايس، بالإضافة إلى التمريرات العرضية الدقيقة نحو رأس الحربة.

وهنا يظهر تميّز مادويكي في الأرقام:

• معدل مراوغاته بلغ 4.3 محاولة في المباراة، ينجح في اثنتين، وهو معدل أعلى من مارتينيلي (3.9 محاولة، 1.3 ناجحة) وتروسارد (2.8 محاولة، 1.3 ناجحة).

• يقوم بـ2.8 عرضية مفتوحة كل 90 دقيقة، متفوقًا على تروسارد (2.7) لكنه أقل من مارتينيلي (3.5).

• يخلق 0.3 فرصة كبيرة في كل مباراة، وهو نفس معدل مارتينيلي، وإن كان أقل من تروسارد (0.5).

• يبلغ عدد لمسات مادويكي في المباراة الواحدة 47 (مارتينيلي 42، تروسارد 50)، ويمرر بمعدل 26 تمريرة ناجحة (مارتينيلي 23، تروسارد 30).

المرونة والمزاجية: بين النقد والدفاع

يمتاز مادويكي أيضًا بالمرونة التكتيكية، حيث يمكنه اللعب في الجناح الأيمن ومنافسة ساكا، وهو ما يوفر لأرتيتا حلولًا مهمة خلال الموسم الطويل.

لكن اللاعب واجه انتقادات علنية من مدربه ماريسكا، الذي قال في ديسمبر الماضي: “حين يسجل أو يصنع أهدافًا ويشعر بالرضا، يبدأ أداؤه في التراجع. لم تعجبني طريقة تدريبه، ويجب أن يدرك أهمية الحفاظ على الجدية والطموح يوميًا.”

رغم ذلك، تشير مصادر مقربة من اللاعب تحدثت لـ”ذا صن” إلى أن مادويكي يتمتع بـ”عقلية احترافية عالية”، ويملك الحافز للنجاح والمنافسة على مركز أساسي في نادٍ بحجم أرسنال.

وقد تكون هذه الصفقة غير محبوبة جماهيريًا في البداية، لكن أرتيتا يبدو مؤمنًا بإمكانيات مادويكي على المدى البعيد، ويرى فيه مشروع نجم قادر على صنع الفارق وتغيير وجه الهجوم في الفريق اللندني.