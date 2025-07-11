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أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي ليفربول مراقبة تطورات موقف جناح نيوكاسل يونايتد، أنتوني جوردون، تحسبًا لتقديم عرض لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لما ذكرته شبكة “فوتبول إنسايدر”.

ليفربول يتحرك للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد

ويأتي اهتمام ليفربول بالتزامن مع تحركات نيوكاسل للتعاقد مع جناحين جدد، حيث بات قريبًا من ضم أنتوني إيلانغا من نوتنغهام فورست، كما يضع جاك غريليش، نجم مانشستر سيتي، ضمن قائمة اهتماماته.

وتشير التقديرات إلى أن إتمام هذه التعاقدات قد يدفع جوردون للتفكير في الرحيل، خاصة في ظل وفرة الأسماء في مركزه، مع وجود كل من هارفي بارنز وجاكوب مورفي ضمن الخيارات الهجومية للمدرب إيدي هاو.

ورغم توقيع جوردون عقدًا طويل الأمد مع نيوكاسل حتى عام 2030 في أكتوبر الماضي، تؤكد مصادر مقربة من اللاعب انفتاحه على فكرة الانتقال إلى ليفربول، الذي يُعد فريقه المفضل في الطفولة.

ورغم ذلك، يتمسك نيوكاسل بخدمات الدولي الإنجليزي ويقدّر قيمته السوقية بنحو 100 مليون جنيه إسترليني، ما قد يُعقّد إتمام الصفقة.

وكان ليفربول قد أبدى اهتمامًا سابقًا بجوردون خلال صيف العام الماضي دون أن يترجم ذلك إلى عرض رسمي، قبل أن ينجح هذا الصيف في التعاقد مع النجم الألماني فلوريان فيرتز قادمًا من باير ليفركوزن مقابل 100 مليون يورو، إضافة إلى 16 مليون يورو كحوافز.