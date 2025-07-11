نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبة مرتقبة على أحمد سيد زيزو.. هل قرر الأهلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح إسلام الشاطر، نجم النادي الأهلي السابق، أن إدارة القلعة الحمراء بصدد اتخاذ إجراء تأديبي ضد أحمد مصطفى "زيزو"، جناح الفريق الأول لكرة القدم، على خلفية ما نشره اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

عقوبة مرتقبة على أحمد سيد زيزو

وخلال تصريحاته في برنامج «اللعيب»، الذي يُعرض على قناة «MBC مصر»، قال الشاطر:

«تطبيق اللوائح داخل النادي الأهلي لا يتوقف على توقيت تواجد اللاعب أو حالته، حتى إن كان في إجازة، فطالما صدر خطأ يستوجب المحاسبة، فلا بد من اتخاذ الإجراء المناسب».

وأضاف: «حتى الآن لم يتم توقيع العقوبة بشكل رسمي على زيزو، لكن بنسبة تصل إلى 90%، سيتم تطبيق اللائحة التأديبية عليه، لأن المسألة لا ترتبط بكونه في فترة راحة».

وفي سياق متصل، ألمح الشاطر إلى أن منشور زيزو قد يحمل دلالة أو رسالة مبطنة، قائلًا: «قد يكون اللاعب أراد التعبير عن أمر معين، لكنه أخطأ في اختيار التوقيت والمكان، وإذا كان لديه مستحقات متأخرة لدى نادي الزمالك، فما علاقة الأهلي بهذا الموضوع؟».

وأكد الشاطر على ضرورة التزام اللاعب بقواعد الانضباط والاحتراف داخل النادي، مشيرًا إلى أن: «زيزو الآن لاعب في صفوف الأهلي، والنادي يفرض احترامًا على الجميع، ورئيس النادي دائمًا ما يذكّر اللاعبين بأن من يرتدي القميص الأحمر عليه أن يتحلى بالمسؤولية والاحترام أمام الجميع».

واختتم الشاطر تصريحاته موجهًا نصيحة مباشرة للاعب: «لا تسمح لنفسك بالتورط في أمور قد تشتتك وتؤثر على تركيزك داخل الملعب. قد تكون مررت بفترة من الضغوط خلال الأشهر الماضية، لكن مع بداية موسم جديد، عليك أن تركز تمامًا على الأداء والتألق مع الفريق».