ائي مونديال الأندية.. أرباح قياسية تصل إلى 250 مليون دولار لباريس سان جيرمان وتشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى نهائي كأس العالم للأندية، الذي يجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، في مواجهةٍ لا تقتصر أهميتها على الجانب الرياضي فحسب، بل تحمل طابعًا ماليًا ضخمًا، قد تصل أرباحه الإجمالية إلى نحو 250 مليون دولار بين الناديين.

نهائي مونديال الأندية.. أرباح قياسية تصل إلى 250 مليون دولار لباريس سان جيرمان وتشيلسي

ويدخل نادي تشيلسي، بطل إنجلترا وأحد أعرق أنديتها، المواجهة الحاسمة بعد أن جمع أرباحًا تُقدّر بـ104.625 مليون دولار، جاءت نتيجة انتصاراته وتعادلاته خلال مشواره في البطولة، إلى جانب الحوافز المالية المرتبطة بالتأهل من كل دور، وبدل المشاركة الرسمي في البطولة العالمية.

في المقابل، يتفوق باريس سان جيرمان بفارق طفيف في العائدات المالية، حيث بلغت أرباحه حتى الآن 106.925 مليون دولار، مدعومة بالأداء القوي للفريق في مختلف الأدوار، مما مكّنه من تجاوز خصومه والوصول إلى النهائي.

ويُنتظر أن تُمنح جائزة مالية كبرى بقيمة 40 مليون دولار لبطل النسخة الحالية من مونديال الأندية، ما يجعل إجمالي الأرباح المتوقعة للناديين في هذه المباراة النهائية يلامس حاجز الـ250 مليون دولار، في حدث تاريخي يعكس حجم الاستثمارات والعوائد المالية المتزايدة في كرة القدم العالمية.

النهائي المرتقب لا يحمل فقط طموح التتويج باللقب، بل يُجسد أيضًا صراعًا اقتصاديًا من العيار الثقيل، يؤكد التحوّل الكبير في خارطة كرة القدم، حيث باتت البطولة العالمية منصةً للمجد الرياضي والمكاسب المالية الهائلة على حد سواء.