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أحمد جودة - القاهرة - تلقى النادي الأهلي عرضين رسميين لضم لاعب خط الوسط إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عروض رسمية لضم إمام عاشور من الأهلي.. أحدها من سيسكا موسكو

وكشف الإعلامي عبدالهادي عن أن نادي سيسكا موسكو الروسي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع عاشور، في إطار سعيه لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

كما أشار إلى وجود عرض آخر من نادي الأخدود السعودي، الذي أبدى اهتمامًا بضم اللاعب، ضمن خطة تعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل من دوري روشن للمحترفين.

ويُنتظر أن يحسم النادي الأهلي قراره النهائي بشأن العروض المقدمة بعد دراسة الجوانب الفنية والمالية، خاصة أن عاشور يُعد من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق منذ انضمامه قادمًا من ميتلاند الدنماركي.





الجدير بالذكر أن إمام عاشور قدم مستويات مميزة مع الأهلي خلال الفترة الماضية، ما جعله محط أنظار عدد من الأندية العربية والأوروبية