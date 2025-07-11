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أحمد جودة - القاهرة -

حافظت البولندية إيغا شفيونتيك على آمالها في التتويج بلقب منافسات فردي السيدات ببطولة إنجلترا المفتوحة للتنس ويمبلدون، للمرة الأولى في مسيرتها الرياضية، عقب تأهلها للمباراة النهائية للمسابقة.

شفيونتيك تواجه أنيسيموفا في نهائي ويمبلدون

فازت شفيونتيك المصنفة الثامنة للبطولة على السويسرية بيلندا بنشيتش 6-2 و6-0، اليوم الخميس، في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة على الملاعب العشبية في العاصمة البريطانية لندن.

ولم تواجه شفيونتيك أدنى صعوبة في اجتياز عقبة بنشيتش، لتلعب في المباراة النهائية بعد غد السبت مع الأمريكية أماندا أنيسيموفا، المصنفة الـ13 للمسابقة، التي فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا بمجموعتين لمجموعة في وقت سابق من اليوم، في لقاء المربع الذهبي الآخر.

وتعتبر هذه هي أول مباراة نهائية تصل إليها شفيونتيك على أي مستوى منذ فوزها بلقبها الخامس في البطولات الأربع الكبرى، وذلك في بطولة فرنسا المفتوحة ربيع العام الماضي.

وفي مقابلة أجرتها على أرض الملعب عقب فوزها باللقاء الذي استمر لمدة 71 دقيقة فقط، قالت شفيونتيك: "بصراحة لم أتخيل يوما أن أتمكن من اللعب في النهائي".

وأضافت اللاعبة البولندية في تصريحاتها التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا: "متحمسة للغاية، ظننت أنني خضت كل التجارب على جميع أنواع الملاعب، لكنني لم ألعب جيدًا على الأراضي العشبية".

وشددت شفيونتيك 24 عامًا والتي توجت بخمسة ألقاب في مسابقات غراند سلام: "أشعر بالثقة وأسعى جاهدة لحصد اللقب، من المؤكد أن الأمر سوف يجدي نفعًا".

ويذكر أن شفيونتيك تمتلك سجلًا مثاليًا في مبارياتها النهائية ببطولات غراند سلام، وفازت بجميع النهائيات الخمس التي لعبها في المسابقات الأربع الكبرى.

وانتصرت شفيونتيك في مبارياتها النهائية الأربعة التي خاضتها في رولان غاروس على الملاعب الرملية، وكذلك في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة.

