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أحمد جودة - القاهرة -

يقف 4 من نجوم باريس سان جيرمان البرتغاليين على أعتاب إنجاز استثنائي قد يخلّد أسماءهم في تاريخ كرة القدم، بعد موسم حافل بالألقاب والنجاحات الفردية والجماعية.

رباعي سان جيرمان يقترب من إنجاز تاريخي

بات كل من فيتينيا، نونو مينديز، جواو نيفيز، وغونزالو راموس على بُعد لقبين فقط من تحقيق سباعية تاريخية خلال موسم 2024-2025، وهو رقم غير مسبوق على مستوى الأندية والمنتخبات.

وحصد الرباعي حتى الآن خمسة ألقاب كبرى، شملت دوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر الفرنسي، إضافة إلى لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال، عقب التفوق على إسبانيا في النهائي.

ويتطلع الرباعي لاستكمال هذا المسار المذهل عندما يواجه سان جيرمان نظيره تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية، قبل الاصطدام بتوتنهام في كأس السوبر الأوروبي 14 أغسطس.

ويُعد الثلاثي فيتينيا، نيفيز، ومينديز من العناصر الأساسية في تشكيلة سان جيرمان هذا الموسم، وشكّلوا العمود الفقري للفريق في مختلف البطولات، بفضل أدائهم المتوازن بين الانضباط التكتيكي والمهارة الفردية.

في المقابل كان دور غونزالو راموس أكثر تواضعًا، إذ تواجد غالبًا على مقاعد البدلاء سواء مع النادي أو المنتخب.

باريس سان جيرمان كان قد تأهل إلى نهائي مونديال الأندية بعد فوز كبير على ريال مدريد برباعية نظيفة، ما يعكس الحالة المعنوية المرتفعة التي يعيشها الفريق قبل مواجهة تشيلسي، التي قد تفتح له أبواب المجد العالمي.

https://24.ae/tags/405/سان-جيرمانوفي حال التتويج باللقبين المتبقيين، سيدخل الرباعي البرتغالي التاريخ من أوسع أبوابه كأول لاعبين يحققون سبعة ألقاب كبرى في موسم واحد، ما سيجعل من موسمهم استثناءً يصعب تكراره في كرة القدم الحديثة.