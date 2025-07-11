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أحمد جودة - القاهرة -

قد تستضيف أستراليا مباراة بالدوري الإيطالي العام المقبل، بين فريقين يبعدان عن بعضهما البعض 50 كيلو مترًا فقط.

أستراليا تقترب من استضافة مباراة في الدوري الإيطالي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن خطط لإقامة مباراة بالدوري الإيطالي بين ميلان وكومو في بيرث الأسترالية في فبراير (شباط) المقبل.

وذكر الاتحاد الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي الإلكتروني، أن مجلس الإدارة كان موقفه إيجابيًا من طلب إقامة مباراة ميلان وكومو في بيرث، كما أكد أن المناسبة ستكون تاريخية، ومشيرًا إلى الإجراءات الضرورية والتي تشمل موافقة الاتحاد الأسترالي للعبة والأوروبي والآسيوي وكذلك الاتحاد الدولي "فيفا".

وفي الماضي حاولت رابطة الدوري الإسباني ثلاث مرات على الأقل، إقامة مباريات من الموسم في الولايات المتحدة الأمريكية.=

وتعرضت تلك الخطط للفشل بين عامي 2018 و2019 وذلك بعد رفض الاتحاد الإسباني ورابطة اللاعبين، فيما فشلت محاولة أخرى العام الماضي بسبب ضيق الوقت.

ويثق الاتحاد الإيطالي في موافقة الاتحاد الأوروبي "يويفا" على ذلك بسبب الظروف الاستثنائية المحيطة بذلك الطلب.

ومن المقرر أن تقام المباراة أحد يومي 7 أو 8 من فبراير (شباط) المقبل في ملعب فريق ميلان "سان سيرو"، والذي سيستضيف حفل افتتاح دورة الألعاب الشتوية الجمعة من الأسبوع ذاته.