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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي بولونيا الإيطالي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع المهاجم المخضرم تشيرو إيموبيلي، قادمًا من بشكتاش التركي، ليعود بذلك إلى الملاعب الإيطالية بعد موسم واحد قضاه في الدوري التركي الممتاز.

رسميًا.. بولونيا يعيد إيموبيلي إلى الدوري الإيطالي

لم يكشف النادي عن تفاصيل العقد في بيانه الرسمي، غير أن شبكة سكاي سبورت إيطاليا أفادت بأن اللاعب السابق لنادي لاتسيو وقّع عقدًا يمتد لموسم واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وكان إيموبيلي 34 عامًا خاض تجربة قصيرة مع بشكتاش خلال الموسم الماضي، وسجل 15 هدفًا في 31 مباراة، قبل أن يفسخ عقده بالتراضي مطلع الأسبوع الجاري.