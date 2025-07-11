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أحمد جودة - القاهرة -

بدا وأن الهزيمة التي تعرضت لها المصنفة الأولى على العالم، البيلاروسية أرينا سابالينكا، في قبل نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، بمثابة تذكرة بخسارتها في قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس قبل شهر مضى، وأوضحت ذلك بشكل تام.

بعد خروجها من ويمبلدون.. سابالينكا تواجه الانتقادات بالسخرية

قالت سابالينكا للصحافيين بعد خسارتها أمام الأمريكية أماندا أنسيموفا في قبل نهائي ويمبلدون: "هل تنتظرون شيئًا ما؟، لن تروا ما حدث في المؤتمر الصحافي برولان غاروس، لذلك أي شخص ينتظر ذلك يمكنك المغادرة الآن".

وكانت تلك بمثابة مزحة، مع العلم أن سابالينكا الفائزة بثلاث ألقاب غراند سلام تعرضت لانتقادات عديدة بعد خسارتها في مباراة من ثلاث مجموعات أمام الأمريكية كوكو غوف، في قبل نهائي البطولة التي أقيمت في باريس.

وبلغت سخونة الأمر إلى حد أن سابالينكا اعتذرت بشكل شخصي لغوف، ثم اعترفت بذلك علنا، قبل أن تقوم بنشر مقطع فيديو عبر "تيك توك" و"إنستغرام" إلى جانب كوكو غوف وهما يتبادلان الضحكات قبل انطلاق بطولة ويمبلدون.

وقالت سابالينكا: "لا أود مواجهة تلك الكراهية مرة أخرى، جميعنا نفقد أحيانا السيطرة على مشاعرنا، وهذا طبيعي للغاية، في كل وقت كنت قريبة فيه من الفوز بتلك المباراة كنت أفقد السيطرة وأبدأ بالصراخ وتحطيم المضرب، لكنني كنت أذكر نفسي بأن ذلك ليس خيارًا".

وكانت سابالينكا تأمل في أن تكون أول امرأة خلال عقد تصل إلى أربع نهائيات متتالية في البطولات الكبرى، وذلك بعد فوزها في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، ثم حلولها وصيفة في بطولتي أستراليا وفرنسا في عام 2025، كما كانت تأمل أيضًا في الحصول على أول لقب لها في ويمبلدون.