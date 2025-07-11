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أحمد جودة - القاهرة -
أكد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق الأبيض كان له دور كبير في تطور مستواه خلال فترة تألقه مع القلعة البيضاء.
باسم مرسي: فيريرا كان له دور كبير في مسيرتي..وتعرضت للظلم مع المنتخب
وقال مرسي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "فيريرا قال لي بأنني سأكون أفضل مهاجم في مصر وساعدني كثيرا خلال فترة توليه تدريب الزمالك، وكان دائما يقول بأنني مهاجم ذكي".
وأضاف: "تعرضت للظلم في منتخب مصر ولم أنضم رغم أنني كنت أفضل مهاجم في مصر".