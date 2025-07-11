الرياضة

باسم مرسي: فيريرا كان له دور كبير في مسيرتي..وتعرضت للظلم مع المنتخب

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باسم مرسي: فيريرا كان له دور كبير في مسيرتي..وتعرضت للظلم مع المنتخب

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق الأبيض كان له دور كبير في تطور مستواه خلال فترة تألقه مع القلعة البيضاء.

باسم مرسي: فيريرا كان له دور كبير في مسيرتي..وتعرضت للظلم مع المنتخب

وقال مرسي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "فيريرا قال لي بأنني سأكون أفضل مهاجم في مصر وساعدني كثيرا خلال فترة توليه تدريب الزمالك، وكان دائما يقول بأنني مهاجم ذكي".

وأضاف: "تعرضت للظلم في منتخب مصر ولم أنضم رغم أنني كنت أفضل مهاجم في مصر".
 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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