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أحمد جودة - القاهرة -

أكد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق الأبيض كان له دور كبير في تطور مستواه خلال فترة تألقه مع القلعة البيضاء.

باسم مرسي: فيريرا كان له دور كبير في مسيرتي..وتعرضت للظلم مع المنتخب

وقال مرسي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "فيريرا قال لي بأنني سأكون أفضل مهاجم في مصر وساعدني كثيرا خلال فترة توليه تدريب الزمالك، وكان دائما يقول بأنني مهاجم ذكي".

وأضاف: "تعرضت للظلم في منتخب مصر ولم أنضم رغم أنني كنت أفضل مهاجم في مصر".

