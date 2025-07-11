الرياضة

باسم مرسي: "كعبي عالي على الأهلي"..وعمرو ناصر مهاجم مميز

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باسم مرسي: "كعبي عالي على الأهلي"..وعمرو ناصر مهاجم مميز

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، أنه دائما كان محظوظ في تسجيل الأهداف خلال مباريات القمة أمام الأهلي.

باسم مرسي: "كعبي عالي على الأهلي"..وعمرو ناصر مهاجم مميز

وقال مرسي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "دائما كنت أظهر بشكل مميز للغاية في مباريات القمة أمام النادي الأهلي وكعبي عالي دائما أمامهم وسجلت في نهائيين كأس مصر".

وأضاف: "يجب أن يكون اللاعب الذي يلعب في الزمالك شخصيته قوية وأرى أن عمرو ناصر مهاجم فاركو لاعب مميز ويمتلك مواصفات المهاجم الهداف".
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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