الرياضة

باسم مرسي: وقعت للوحدات الأردني..وحدث اختلاف في تفاصيل العقد

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باسم مرسي: وقعت للوحدات الأردني..وحدث اختلاف في تفاصيل العقد

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، أنه كان قريب من الانضمام لنادي الوحدات الأردني خلال الموسم المقبل.

باسم مرسي: وقعت للوحدات الأردني..وحدث اختلاف في تفاصيل العقد

وقال مرسي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "وقعت لنادي الوحدات الأردني ولكن حدث اختلاف على تفاصيل التعاقد وتم فسخ العقد، وأمتلك عرضين خلال الفترة المقبلة وسأحسم مصيري".

وأضاف: "لم أفتعل أى أزمات خلال فترة تواجدي بنادي الإسماعيلي وطلائع الجيش، ورحلت عن سموحة بسبب التخبط الإداري".
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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