نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم مرسي: وقعت للوحدات الأردني..وحدث اختلاف في تفاصيل العقد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، أنه كان قريب من الانضمام لنادي الوحدات الأردني خلال الموسم المقبل.

باسم مرسي: وقعت للوحدات الأردني..وحدث اختلاف في تفاصيل العقد

وقال مرسي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "وقعت لنادي الوحدات الأردني ولكن حدث اختلاف على تفاصيل التعاقد وتم فسخ العقد، وأمتلك عرضين خلال الفترة المقبلة وسأحسم مصيري".

وأضاف: "لم أفتعل أى أزمات خلال فترة تواجدي بنادي الإسماعيلي وطلائع الجيش، ورحلت عن سموحة بسبب التخبط الإداري".

