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أحمد جودة - القاهرة -

أكد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، أنه لعب مع جيل رائع عندما كان يرتدي قميص القلعة البيضاء.

باسم مرسي: رحلت عن الزمالك لهذا السبب!

وقال مرسي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أهدافي في الأهلي قربتني من جماهير الزمالك، وشخصية اللاعب القوية تساعده على النجاح مع القلعة البيضاء".

وأضاف: "رحلت عن الزمالك لرغبتي في الاحتراف وسافرت إلى اليونان وكنت مُصر على الرحيل ثم عدت إلى مصر بسبب التجنيد".

