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أحمد جودة - القاهرة -

أكد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن معسكر الفريق حاليا في العاصمة الإدارية سيكون جيد للغاية.

ممدوح عباس: معسكر الزمالك الحالي جيد وطبقا لإمكانيات النادي الحالية

وقال عباس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "معسكر الزمالك الحالي جيد للغاية وطبقا لإمكانيات النادي الحالية وسيكون هناك انضباط داخل المعسكر".

وأضاف: "مصطفى شلبي سيرحل لنادي البنك الأهلي مقابل 35 مليون جنيه ولأول مرة النادي يستفيد من بيع اللاعبين بدلا من رحيلهم مجانا".

وأوضح: "جماهير الزمالك سترى فريق مميز للغاية بصفقات سوبر في جميع المراكز التي يحتاجها الفريق".

