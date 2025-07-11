الرياضة

ممدوح عباس: معسكر الزمالك الحالي جيد وطبقا لإمكانيات النادي الحالية

0 نشر
0 تبليغ

ممدوح عباس: معسكر الزمالك الحالي جيد وطبقا لإمكانيات النادي الحالية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممدوح عباس: معسكر الزمالك الحالي جيد وطبقا لإمكانيات النادي الحالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن معسكر الفريق حاليا في العاصمة الإدارية سيكون جيد للغاية.

ممدوح عباس: معسكر الزمالك الحالي جيد وطبقا لإمكانيات النادي الحالية

وقال عباس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "معسكر الزمالك الحالي جيد للغاية وطبقا لإمكانيات النادي الحالية وسيكون هناك انضباط داخل المعسكر".

وأضاف: "مصطفى شلبي سيرحل لنادي البنك مقابل 35 مليون جنيه ولأول مرة النادي يستفيد من بيع اللاعبين بدلا من رحيلهم مجانا".

وأوضح: "جماهير الزمالك سترى فريق مميز للغاية بصفقات سوبر في جميع المراكز التي يحتاجها الفريق".
 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا