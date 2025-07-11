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أحمد جودة - القاهرة -

أكد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن المدير الرياضي هو المسؤول الأول والأخير عن الصفقات التي يقوم بها.

ممدوح عباس: المدير الرياضي المسؤول الأول والأخير عن الصفقات

وقال عباس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أنا داعم لنادي الزمالك فقط ولكن المدير الرياضي هو المسؤول عن التعاقدات وأنا ليس صاحب قرار في الصفقات الجديدة".

وأضاف: "التفكير الجديد لدى إدارة الزمالك جيد بسبب الاستفادة من بيع اللاعبين وعدم رحيلهم بشكل مجاني".

وأوضح: "أتمنى أن يعود نادي الزمالك لسابق أمجاده وبطولاته وأن يكون دائما في استقرار إداري وهذا هو ما يهمني فقط".

