الرياضة

ممدوح عباس: المدير الرياضي المسؤول الأول والأخير عن الصفقات

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ممدوح عباس: المدير الرياضي المسؤول الأول والأخير عن الصفقات

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن المدير الرياضي هو المسؤول الأول والأخير عن الصفقات التي يقوم بها.

ممدوح عباس: المدير الرياضي المسؤول الأول والأخير عن الصفقات

وقال عباس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أنا داعم لنادي الزمالك فقط  ولكن المدير الرياضي هو المسؤول عن التعاقدات وأنا ليس صاحب قرار في الصفقات الجديدة".

وأضاف: "التفكير الجديد لدى إدارة الزمالك جيد بسبب الاستفادة من بيع اللاعبين وعدم رحيلهم بشكل مجاني".

وأوضح: "أتمنى أن يعود نادي الزمالك لسابق أمجاده وبطولاته وأن يكون دائما في استقرار إداري وهذا هو ما يهمني فقط".
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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