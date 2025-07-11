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أحمد جودة - القاهرة -

أكد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه يتم ترتيب مباراة اعتزال كبيرة لـ محمد عبدالشافي ومحمود عبدالرازق "ِشيكابالا" خلال الفترة المقبلة.

ممدوح عباس: شيكابالا لديه مشروع خاص..وعبدالشافي قد يتولي منصب في الزمالك

وقال عباس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا لديه مشروع خاص وهو يريد أن يقوم بإنشاء أكاديمية لكرة القدم، ومحمد عبدالشافي قد يتولى منصب في الزمالك قريبا".

وأضاف: "أنا واحد من جماهير نادي الزمالك وأشعر بحبهم لناديهم وتضحياتهم، والفريق كان يمر بموسم صعب للغاية ونجح في التتويج بكأس مصر في النهاية".