الرياضة

ممدوح عباس: شيكابالا لديه مشروع خاص..وعبدالشافي قد يتولي منصب في الزمالك

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ممدوح عباس: شيكابالا لديه مشروع خاص..وعبدالشافي قد يتولي منصب في الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه يتم ترتيب مباراة اعتزال كبيرة لـ محمد عبدالشافي ومحمود عبدالرازق "ِشيكابالا" خلال الفترة المقبلة.

ممدوح عباس: شيكابالا لديه مشروع خاص..وعبدالشافي قد يتولي منصب في الزمالك

وقال عباس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا لديه مشروع خاص وهو يريد أن يقوم بإنشاء أكاديمية لكرة القدم، ومحمد عبدالشافي قد يتولى منصب في الزمالك قريبا".

وأضاف: "أنا واحد من جماهير نادي الزمالك وأشعر بحبهم لناديهم وتضحياتهم، والفريق كان يمر بموسم صعب للغاية ونجح في التتويج بكأس مصر في النهاية".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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