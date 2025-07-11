نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. توتنهام هوتسبير يضم محمد قدوس بعقد طويل الأمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح توتنهام هوتسبير في الحصول على خدمات الغاني محمد قدوس لاعب وست هام يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد قدوس ينتقل إلى توتنهام هوتسبير

وأعلن السبيرز عبر موقعه الرسمي منذ قليل، عن توقيع محمد قدوس عقدًا مع توتنهام لمدة 6 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2031، بعدما اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال الغاني قدوس إلى توتنهام قادمًا من وست هام، كلفت خزينة السبيرز مليون جنيه إسترليني.

وانتقل اللاعب الغاني البالغ من العمر 24 عامًا، إلى صفوف وست هام يونايتد الإنجليزي صيف 2023، قادمًا من أياكس الهولندي بمقابل 43 مليون يورو.

وقدم محمد قدوس موسمًا مميزًا مع وست هام، حيث خاض مع فريقه السابق خلال الموسم المنصرم 35 مباراة بكافة المسابقات، سجل 5 أهداف، وصنع 4 تمريرات حاسمة.