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أحمد جودة - القاهرة -

وجه البوركيني محمد كوفي، نجم الزمالك السابق، رسالة خاصة لـ محمود عبدالرازق "شيكابالا" بعد اعتزاله كرة القدم.

كوفي: سنفتقد شيكابالا وهو أسطورة حقيقية

وقال كوفي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا قائد حقيقي داخل وخارج الملعب وقرار اعتزاله صادم لنا جميعا وكنت أتمنى استمراره لموسمين على الأقل".

وأضاف: "سنفتقد شيكابالا وهو أسطورة حقيقية وساندني كثيرا خلال السنوات التي لعبتها داخل نادي الزمالك".