الرياضة

كوفي: سنفتقد شيكابالا وهو أسطورة حقيقية

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كوفي: سنفتقد شيكابالا وهو أسطورة حقيقية

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أحمد جودة - القاهرة -  

وجه البوركيني محمد كوفي، نجم الزمالك السابق، رسالة خاصة لـ محمود عبدالرازق "شيكابالا" بعد اعتزاله كرة القدم.

كوفي: سنفتقد شيكابالا وهو أسطورة حقيقية

وقال كوفي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا قائد حقيقي داخل وخارج الملعب وقرار اعتزاله صادم لنا جميعا وكنت أتمنى استمراره لموسمين على الأقل".

وأضاف: "سنفتقد شيكابالا وهو أسطورة حقيقية وساندني كثيرا خلال السنوات التي لعبتها داخل نادي الزمالك".

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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