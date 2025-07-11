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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، أنه يجب تكريم محمد عبدالشافي وشيكابالا بعد اعتزالهما كرة القدم، مشددا على أنهما منحا القلعة البيضاء الكثير خلال السنوات الماضية.

منصور: شيكابالا أسطورة وقرار اعتزاله موفق بعد تتويجه بكأس مصر

وقال منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا نجم كبير ويجب تكريمه بشكل يليق بتاريخه داخل الزمالك وأسطورة حقيقية وجماهير القلعة البيضاء كانت تستمتع بمشاهدة شيكابالا داخل الملعب".

وأضاف: "شيكابالا اختار الوقت المناسب لاتخاذ قرار الاعتزال بعد تتويج الزمالك بكأس مصر، وكنت أتمنى أن يستمر لمدة موسم على الأقل ولكن في النهاية هو قراراه".

وأوضح: "ناصر منسي مهاجم متميز للغاية ويستطيع إنهاء الهجمات من أنصاف الفرص ونجح في إنهاء العديد من المباريات الهامة".

