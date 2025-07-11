تصنيف فيفا.. الأرجنتين تحافظ على الصدارة

تصنيف فيفا.. الأرجنتين تحافظ على الصدارةاحتفظ منتخب الأرجنتين، بصدارة التصنيف العالمي الشهري لمنتخبات كرة القدم، الذي أصدره، اليوم الخميس، الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

ولم تشهد قائمة الخمسة الأوائل أي تغيير حيث احتفظت منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا والبرازيل، بالمراكز الخمسة الأولى على الترتيب، في حين تقدمت البرتغال مركزا واحدا إلى السادس.

وتراجع المنتخب الهولندي مركزا واحدا إلى السابع، وحافظت بلجيكا على المركز الثامن، في حين تقدم المنتخبان الألماني والكرواتي مركزا واحدا ليحتلا المرتبة التاسعة والعاشرة تواليا، فيما تراجع المنتخب الإيطالي مركزين إلى المرتبة الحادية عشرة.

وبفضل فوزها بلقب بطولة الكأس الذهبية للكونكاكاف لدول اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، تقدمت المكسيك 4 مراكز لتحتل المرتبة الثالثة عشرة، بينما تقدم المنتخب الأمريكي، الوصيف مركزا واحدا ليحتل المركز الخامس عشر.

وحافظ المنتخب المغربي على مركزه الثاني عشر عالميا ليتصدر قائمة المنتخبات العربية، تلاه المنتخب المصري في المركز الثاني عربيا رغم تراجعه مركزين إلى المرتبة 34 عالميا، وظلت الجزائر في المركز 37 عالميا، والثالث عربيا، فيما احتلت تونس المركز 49 عالميا والرابع عربيا.