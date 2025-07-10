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أحمد جودة - القاهرة - تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالشكر إلى لجنة التخطيط والتطوير بالنادي، والتي أدت عملها على الوجه الأكمل منذ تشكيلها وحتى انتهاء دورها بصورة حضارية تعكس الرغبة من جانب جميع أعضائها على توفير كل السبل الكفيلة بتحقيق النجاح المأمول لكرة القدم داخل نادي الزمالك في الفترة المقبلة.

مجلس إدارة الزمالك يشكر الجنايني وإمام وميدو

وأعلن المجلس عن تقديره التام للدور الذي قامت به اللجنة، التي ضمت كل من: الأستاذ عمرو الجنايني، والكابتن حازم إمام، والكابتن أحمد حسام "ميدو"، وذلك من خلال مجهودات كبيرة في فترة تجاوزت ٧ أشهر، فيما يخص ملف كرة القدم، وانتهت بتقديم توصيات لهيكلة كاملة لقطاع كرة القدم إلى مجلس الإدارة الذي اعتمد التوصيات وتم البدء بالفعل في تنفيذها.

وتمنى مجلس الإدارة التوفيق لأعضاء اللجنة، مع التأكيد على دورهم الإيجابي في مساندة النادي، باعتبارهم من أبناء الزمالك المخلصين المشهود لهم بالكفاءة والحرص على الوقوف مع النادي في أي وقت، بحثًا عن مصلحة الزمالك فقط، والتي تعد الهدف الأسمى للجميع.