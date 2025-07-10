نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريبيرو يحسم أمر العائدين من الإعارة قبل معسكر تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي جمال الغندور، أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يحسم موقف العائدين من الإعارة خلال الأيام المقبلة.

ريبيرو يحسم أمر العائدين من الإعارة قبل معسكر تونس

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن محمد يوسف ينتظر عودة ريبيرو من إسبانيا لعقد جلسة معه لحسم موقف العائدين من الإعارة وخاصًة الشباب مثل كباكا وبوستانجي وعابدين.

واختتم حديثه قائلًا: "قرر ريبيرو منح اللاعبين فرصة في التدريبات قبل السفر إلى تونس بعدما تابعهم لفترة قصيرة قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية".