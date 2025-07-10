الرياضة

ثنائي الأهلي يقترب من السفر إلى ألمانيا

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ثنائي الأهلي يقترب من السفر إلى ألمانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي جمال الغندور، اقتراب بلال عطية وحمزة عبدالكريم ثنائي النادي الأهلي من السفر إلى ألمانيا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن هناك اتجاه داخل الأهلي للموافقة على عرض شتوتجارت الألماني لضم الثنائي الشاب حيث طلب النادي الألماني رؤية اللاعبين في الملعب أولا كفترة معايشة قصيرة جدًا تصل إلى 10 أيام وهذا أيضا تم الموافقة عليه من الأهلي.

واختتم حديثه قائلًا: "اصدر النادي الأهلي خطاب رسمي للسفارة الألمانية في مصر ليؤكد على موافقته في سفر الثنائي لمساعدتهم في استخراج التأشيرات سريعًا".
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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