نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي الأهلي يقترب من السفر إلى ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي جمال الغندور، اقتراب بلال عطية وحمزة عبدالكريم ثنائي النادي الأهلي من السفر إلى ألمانيا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن هناك اتجاه داخل الأهلي للموافقة على عرض شتوتجارت الألماني لضم الثنائي الشاب حيث طلب النادي الألماني رؤية اللاعبين في الملعب أولا كفترة معايشة قصيرة جدًا تصل إلى 10 أيام وهذا أيضا تم الموافقة عليه من الأهلي.

واختتم حديثه قائلًا: "اصدر النادي الأهلي خطاب رسمي للسفارة الألمانية في مصر ليؤكد على موافقته في سفر الثنائي لمساعدتهم في استخراج التأشيرات سريعًا".

