أستراليا قد تستضيف مباراة في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - قد تستضيف أستراليا مباراة بالدوري الإيطالي، العام المقبل، بين فريقين يبعدان عن بعضهما 50 كيلومترًا فقط.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الخميس، عن خطط لإقامة مباراة بالدوري الإيطالي بين ميلان وكومو في بيرث الأسترالية في فبراير (شباط) المقبل.

وذكر الاتحاد الإيطالي، في بيان، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن مجلس الإدارة كان موقفه إيجابيًا من طلب إقامة مباراة ميلان وكومو في بيرث، كما أكد أن المناسبة ستكون تاريخية، مشيرًا إلى الإجراءات الضرورية التي تشمل موافقة الاتحاد الأسترالي للعبة والأوروبي والآسيوي، وكذلك الاتحاد الدولي (فيفا).

وفي الماضي، حاولت رابطة الدوري الإسباني ثلاث مرات على الأقل، إقامة مباريات من الموسم في الولايات المتحدة الأميركية.

وتعرضت تلك الخطط للفشل بين عامي 2018 و2019، وذلك بعد رفض الاتحاد الإسباني ورابطة اللاعبين، فيما فشلت محاولة أخرى، العام الماضي، بسبب ضيق الوقت.

ويثق الاتحاد الإيطالي بموافقة الاتحاد الأوروبي (يويفا) على ذلك بسبب الظروف الاستثنائية المحيطة بذلك الطلب.

ومن المقرر أن تقام المباراة أحد يومي السابع أو الثامن من فبراير المقبل في ملعب فريق ميلان «سان سيرو»، والذي سيستضيف حفل افتتاح دورة الألعاب الشتوية، الجمعة، من الأسبوع ذاته.