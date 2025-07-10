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أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي النصر السعودي من حسم صفقة التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل، خلفًا للمدرب السابق.

جورجي جيسوس يقترب من تدريب النصر بعقد لمدة عام وراتب ضخم

ومن المقرر أن يسافر جيسوس إلى العاصمة السعودية الرياض مطلع الأسبوع المقبل، من أجل توقيع العقود وبدء مهمته رسميًا مع العالمي.

وسيمتد عقد المدرب البرتغالي مع النصر لمدة عام واحد فقط، دون وجود بند التجديد التلقائي، والذي كان مطروحًا في وقت سابق خلال المفاوضات، قبل أن يتم استبعاده بناءً على رغبة الطرفين.

ومن المنتظر أن يحصل جورجي جيسوس على راتب سنوي يُقدَّر بـ15 مليون دولار، ما يجعله واحدًا من أعلى المدربين أجرًا في الدوري السعودي للمحترفين.

ويأمل النصر أن يقود جيسوس الفريق لتحقيق البطولات المحلية والقارية، خاصة في ظل وجود كوكبة من النجوم العالميين على رأسهم كريستيانو رونالدو، وبناء مشروع فني يواكب طموحات الجماهير والإدارة.