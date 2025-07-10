أرسنال يحسم صفقة جديدة

أرسنال يحسم صفقة جديدةأعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع اللاعب الدولي الدنماركي كريستيان نورغارد، البالغ من العمر 31 عامًا بعقد يمتد حتى عام 2028.

وأشارت التقارير إلى أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 10 ملايين جنيه إسترليني مع إمكانية ارتفاعها إلى 15 مليون جنيه عبر حوافز مالية مرتبطة بأداء اللاعب.

ويأتي انتقال نورغارد إلى صفوف أرسنال بعد فترة مميزة قضاها مع نادي برينتفورد، خاض خلالها قرابة 200 مباراة منذ انضمامه إليه قادمًا من نادي فيورنتينا الإيطالي قبل ستة أعوام وكان من أبرز المساهمين في صعود نادي برينتفورد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2021.

وتُعد صفقة نورغارد جزءًا من جهود نادي أرسنال لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث سبق له التعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني مارتن زوبيمندي بالإضافة إلى الحارس كيبا أريزابالاجا المنضم من نادي تشلسي.

وأعرب الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب الفريق عن سعادته بانضمام نورغارد مؤكدًا أن اللاعب يتمتع بخبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي وبقدرات تكتيكية عالية وتنوع في الأداء وسيضيف عمقًا وتوازنًا إلى تشكيلة الفريق خلال الموسم المقبل".