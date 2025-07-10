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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي غزل المحلة تعاقده رسميًا مع أحمد العش، قلب دفاع فريق البنك الأهلي، لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر، وذلك لتدعيم خط الدفاع استعدادًا للموسم الجديد من دوري المحترفين.

رسميًا.. غزل المحلة يضم أحمد العش لمدة 3 مواسم قادمًا من البنك الأهلي

ويُعد أحمد العش من المدافعين أصحاب الخبرة في الدوري المصري، حيث قدم مستويات مميزة مع عدة أندية خلال مشواره، أبرزها المصري والإنتاج الحربي والبنك الأهلي، كما يمتاز بالصلابة الدفاعية والتمركز الجيد داخل منطقة الجزاء.

وتأتي صفقة العش ضمن خطة إدارة غزل المحلة لإعادة ترتيب الصفوف، وبناء فريق قادر على المنافسة وتقديم عروض قوية في الموسم المقبل، بعد العودة إلى دوري الأضواء.