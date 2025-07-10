نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف الدين الجزيري يبلّغ الزمالك برغبته في الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبلغ سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، المدير الرياضي للنادي جون إدوارد، بموافقته على فسخ التعاقد ومغادرة القلعة البيضاء، بشرط الحصول على جميع مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

سيف الدين الجزيري يبلّغ الزمالك برغبته في الرحيل

وطالب اللاعب التونسي بالحصول على مستحقاته كاملة، والتي تصل إلى مليون دولار، كشرط لحل ودي لإنهاء العلاقة التعاقدية مع الزمالك.

يأتي ذلك في ظل الأزمات المالية التي يعيشها النادي، وحالة الغموض التي تحيط بمستقبل بعض اللاعبين الأجانب، مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورات جديدة بشأن موقف الجزيري، سواء بالاتفاق على فسخ التعاقد، أو التوجه إلى جهات قانونية لحسم النزاع في حال تعثّرت المفاوضات.