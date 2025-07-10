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أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة نادي الزمالك تأجيل التعاقد مع الحارس المهدي سليمان، وذلك لحين تحديد موقف الحارس الأساسي محمد صبحي، الذي تلقى مؤخرًا عدة عروض للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك يؤجل ضم المهدي سليمان لحين حسم مصير محمد صبحي

ويأتي قرار التأجيل في إطار ترقب إدارة النادي للخطوة المقبلة لمحمد صبحي، خاصة في ظل رغبة بعض الأندية المحلية والخارجية في التعاقد معه، مما يفتح الباب أمام احتمالية رحيله، وهو ما سيُحدد بشكل كبير موقف الزمالك من تدعيم مركز حراسة المرمى.

وكان المهدي سليمان قد دخل ضمن حسابات الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، كخيار لتعزيز صفوف الفريق حال حدوث أي تغييرات في مركز الحراسة.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الزمالك موقفها النهائي خلال الأيام المقبلة، بالتوازي مع استمرار مفاوضاتها بشأن تدعيم عدة مراكز استعدادًا للموسم الجديد.