نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. المحلة يضم أحمد عتمان لمدة 3 مواسم قادمًا من البلدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي غزل المحلة عن التعاقد رسميًا مع الجناح الأيمن أحمد عتمان لمدة ثلاث مواسم، في صفقة انتقال قادمًا من نادي بلدية المحلة، وذلك ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد من الدوري المصري.

رسميًا.. المحلة يضم أحمد عتمان لمدة 3 مواسم قادمًا من البلدية

وقدم أحمد عتمان مستويات لافتة مع بلدية المحلة خلال الفترة الماضية، ما دفع إدارة المحلة والجهاز الفني للتحرك لحسم الصفقة، خاصة مع الحاجة لتدعيم الجبهة اليمنى بعنصر يمتلك السرعة والحلول الفردية.

من جانبه، عبّر اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى صفوف غزل المحلة، مؤكدًا أنه يسعى لتقديم كل ما لديه من أجل مساعدة الفريق في تحقيق أهدافه خلال الموسم المقبل.

وتأتي الصفقة ضمن سلسلة من التحركات التي يجريها النادي لإعادة بناء الفريق بشكل متوازن وتحقيق نتائج إيجابية في الدوري الممتاز.