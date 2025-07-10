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أحمد جودة - القاهرة - عقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك جلسة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، على هامش مران الفريق اليوم الخميس الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

إدوارد وعبد الناصر يبحثان تفاصيل معسكر الزمالك قبل وديّة أورانج

شهدت الجلسة مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق المقرر له في العاصمة الإدارية خلال الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك وديًا مع نظيره أورانج، في تمام السادسة والنصف مساء غدًا الجمعة، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.