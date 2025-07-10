نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يختتم مرانه بتقسيمة فنية بين 3 مجموعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية في ختام مران اليوم الخميس الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وقام الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض تقسيمة فنية خلال المران، استعدادًا لخوض ودية أورانج المقرر لها غدًا الجمعة.

وحرص المدير الفني وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين باستمرار خلال التقسيمة الفنية وتصحيح الأخطاء.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك وديًا مع نظيره أورانج، في تمام السادسة والنصف مساء غدًا الجمعة، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

