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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مباراة ودية أمام فريق وادي دجلة، وذلك غدًا في إطار برنامج الإعداد للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة يواجه وادي دجلة وديًا غدًا ضمن استعدادات الفريق للدوري الممتاز

وتأتي المباراة ضمن سلسلة اللقاءات الودية التي سيخوضها الفريق بقيادة الكابتن علاء عبد العال، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا ورفع معدلات الانسجام قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويحرص الجهاز الفني على استثمار هذه المباريات لاختبار عدد من العناصر الجديدة والناشئين، والوقوف على الحالة الفنية للاعبين، تمهيدًا لوضع التصور النهائي لتشكيلة الفريق قبل انطلاق الموسم.